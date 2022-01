Publicado em 1925, o livro foi escrito durante a prisão de Adolf Hitler e se tornou, anos mais tarde, um guia ideológico utilizado pelo Partido Nazista - Divulgação

Publicado em 1925, o livro foi escrito durante a prisão de Adolf Hitler e se tornou, anos mais tarde, um guia ideológico utilizado pelo Partido NazistaDivulgação

Publicado 07/01/2022 11:29 | Atualizado 07/01/2022 11:34

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou nesta sexta-feira, 7, uma lei que proíbe a comercialização, publicação e circulação do livro "Minha Luta (Mein Kampf)", de Adolf Hitler, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão, publicada no Diário Oficial do Município, o descumprimento poderá acarretar multa e até a cassação do alvará do estabelecimento que venda o material.O projeto de lei é de autoria dos vereadores Teresa Bergher (Cidadania) e Prof. Célio Lupparelli (DEM). Em 2016, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) já havia proibido a comercialização do livro escrito pelo líder nazista. Na época, a decisão foi tomada pelo juiz Alberto Salomão Junior, da 33ª Vara Criminal do Rio, e tinha como justificativa a ideia de que o livro incita práticas de intolerância contra grupos sociais, étnicos e religiosos.Publicado em 1925, o livro foi escrito durante a prisão de Adolf Hitler e se tornou, anos mais tarde, um guia ideológico utilizado pelo Partido Nazista. Nele, há a exaltação do sentimento nacionalista a partir de conceitos raciais, além da indicação de quem seriam os "grandes inimigos" da Alemanha, ideia que justificou a perseguição sistemática aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial.Em outubro de 2021, a Polícia Civil do Rio deu início a uma investigação sobre a existência de grupos neonazistas que atuam no Brasil . O inquérito policial foi instaurado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) após a prisão de Aylton Proença Doyle Linhares, suspeito de tentar estuprar um menino de 12 anos e de participar de grupos neonazistas Na casa dele, em Vargem Grande, foi apreendido vasto material nazista, como armas, munições, bandeiras, uniformes e até mesmo uma carteirinha de partido nazista com a foto dele. Em depoimento à polícia, Aylton Proença não negou que tenha tentado abusar do menor e revelou que faz parte de grupos adoradores de Hitler.