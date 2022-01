A quadrilha de Boy utiliza um sistema sofisticado para simular atendimentos bancários e convencer as vítimas a repassar dados pelo celular - Divulgação / Polícia Civil

A quadrilha de Boy utiliza um sistema sofisticado para simular atendimentos bancários e convencer as vítimas a repassar dados pelo celular Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/01/2022 19:47

Rio - A Polícia Civil vai apurar se Felipe Boloni Alves Rosa, conhecido como Boy ou Professor, apontado como chefe da maior quadrilha de golpes bancários do Rio, também liderava o grupo de uma blogueira que praticava golpes com cartão de crédito na Zona Oeste. Felipe foi preso, na última quinta-feira (6), por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca Em uma conversa com os agentes, Boy negou envolvimento com a quadrilha da blogueira Anna Carolina de Sousa Santos, de 32 anos, presa em agosto do ano passado . No entanto, para os investigadores o modo como as golpistas agiam na Cidade do Rio é bem parecido com o método usado pela quadrilha de Boy.As mulheres se passavam por operadoras de administradoras de cartão de crédito e forjavam uma situação, afirmando que as vítimas clientes tiveram seus cartões clonados.