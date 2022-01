Com mais de dez mil exames por dia, Rio abre nono centro de testagem | Rio de Janeiro | O Dia

SMS inaugurou neste sábado (8) o nono centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal. A unidade fica na Arena Carioca Abelardo Barbosa, em Guaratiba - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/01/2022 12:58

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) inaugurou na manhã deste sábado (8), o nono centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal, na Arena Abelardo Barbosa, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. A unidade vai ajudar a reforçar a testagem na cidade, que passou a registrar alta procura desde o início da semana, devido ao aumento de casos de covid-19.



Nesta semana, a SMS já havia aberto outros dois postos, um no Clube dos Servidores Municipais, na Cidade Nova, no Centro do Rio, e outro no CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, Zona Sul. Outros três estão previstos para começar a funcionar, com o da Penha, já na segunda-feira (7), e os da Ilha do Governador e de Santa Cruz ao longo da próxima semana.





Os centros atendem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, e realizam testagem para covid-19, conforme indicação médica. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a cidade faz mais de dez mil testes da doença por dia, atualmente, e o número deve aumentar na próxima semana.



"Neste momento, a gente já está executando mais de 10 mil testes covid por dia na cidade do Rio de Janeiro. Esse número deve aumentar muito na próxima semana. (...) É muito importante que todas as pessoas que tenham sintomas de covid-19 procurem se testar e evitem contato com outras pessoas. Quando você tem sintomas, você tem uma capacidade de transmitir muito alta. Então, evitem contato para não transmitir a doença para outras pessoas", alertou o secretário.



O professor de Educação Física, William Soares da Silva, de 43 anos, procurou a unidade de Pedra de Guaratiba, após ter contato com um colega de trabalho que estava com covid-19 e apresentar sintomas de síndrome gripal na última quarta-feira (5). O educador conta que já completou o esquema vacinal contra a doença e esperava para tomar a dose de reforço nesta semana, mas com o resultado positivo, terá que esperar.



"Estou bem, apenas com sintomas leves. Procurei (o posto) para testar e foi positivo. Agora, irei ficar em isolamento por cinco dias e fazer uso dos medicamentos que foram receitados. É muito importante que todos façam o teste, mesmo que estejam sem sintomas, para garantir que o vírus não se espalhe e essa ampliação vai reforçar da testagem vai nos mostrar os números reais para que o poder público posso tomar as melhores decisões", declarou William.



A operadora de telemarketing Kyomara Dantas, 28 anos, e o marido, o funcionário público Henrique Xavier, 34, também estiveram no novo centro de testagem neste sábado. Apesar do teste de Henrique ter dado positivo, Kyomara relatou que se sentiu aliviada pelo seu exame negativo, já que tem dois filhos, de 10 e 2 anos.



"Vamos manter ele (Henrique) em isolamento no quarto das crianças e vamos tomar todos os cuidados possíveis. A saúde das crianças sempre em primeiro lugar. Ele tomou as duas doses e ia tomar a terceira agora, porém vai ter que esperar. Eu como testei negativo, aproveitei e tomei a terceira dose hoje", contou a operadora, que também se disse ansiosa para vacinar o filho de 10 anos.



"A estratégia pra evitar a disseminação da variante Ômicron na cidade do Rio de Janeiro é o aumento da cobertura vacinal. Então, a gente insiste para que todo carioca com mais de quatro meses da segunda dose procure uma unidade pra fazer a sua dose de reforço. Dose de reforço é fundamental pra evitar a disseminação da variante Ômicron."

Marcação online nos postos da SES



A partir da próxima semana, o A partir da próxima semana, o atendimento nos seis centros de testagem inaugurados nesta sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde na cidade do Rio, serão realizados com agendamento prévio. Os postos ficam nas estruturas anexas às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Bangu, Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste; e Marechal Hermes, Penha e Tijuca, na Zona Norte. As marcações deverão ser feitas em uma plataforma no site da pasta, que será lançada neste fim de semana.

Na próxima semana, serão inaugurados mais três postos, sendo um deles no Centro de Atletismo Célio de Barros, e no posto do Iaserj, ambos no Maracanã, e no Hospital Modular Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As unidades terão uma capacidade maior, para ajudar a complementar o trabalho das Secretarias Municipais de Saúde.