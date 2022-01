Polícia Militar reforça policiamento nas comunidades Pica Pau e Cinco Bocas, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/01/2022 16:40 | Atualizado 08/01/2022 16:54

Rio - A Região Metropolitana do Rio teve na primeira semana de 2022 38 tiroteios, cinco pessoas mortas e 11 pessoas feridas. O número indica uma média de mais de 5 trocas de tiros por dia na região sendo os bairros de Brás de Pina e Cordovil, na Zona Norte do Rio, os mais afetados nesses sete dias. O balanço foi divulgado pela plataforma Fogo Cruzado, neste sábado.

A primeira vítima da violência no Grande Rio foi a moradora de Duque de Caxias Nair Gama Vieira, de 59 anos, atingida no peito e morta durante ação policial na Rua La Place, em Saracuruna, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na última quarta-feira.

Já na quinta-feira, também na Baixada Fluminense, o menino Kevin Lucas, de 6 anos, foi morto com um tiro no peito durante uma troca de tiros durante uma ação da PM no Morro da Torre, em Queimados. Outra criança e uma adolescente, de 9 e 13 anos, respectivamente, também foram baleadas, mas sobreviveram.