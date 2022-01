Centro de testagem da Cidade Nova ficou cheio, mesmo no domingo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Centro de testagem da Cidade Nova ficou cheio, mesmo no domingoCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/01/2022 11:55 | Atualizado 09/01/2022 11:58

Ele conta que notou muitas pessoas realizando o teste e com sintomas na unidade. O aposentado, que teve resultado negativo, teve contato com uma pessoa contaminada e não quis esperar até a segunda-feira para saber se estava doente."Apresentei alguns sintomas, mas o resultado deu negativo. Porém, teve um conhecido que teve covid e por precaução, fiz o teste. Agora, pelos comentários aqui no posto, tem muita gente com covid, apresentando sintomas. Descuido da população. Os postos de testagem estão cheios, muita gente está fazendo teste", afirmou Romualdo, que está com o esquema vacinal completo e a dose de reforço. Ele disse ainda sentir "alívio completo" com o resultado dele e da filha, que já havia feito o exame e também não contraiu a doença.A assistente administrativa Karina Macário, de 42 anos, também procurou o centro de testagem, junto com a irmã, a representante comercial Fabiana Macário, 37, e com os sobrinhos Renan, 17, Maria Sophia, 9, e Maria Luiza, 7. Ela conta que não queria ir ao posto no domingo, por conta das filas, mas por medo de contaminar especialmente familiares mais velhos, após ter contato três pessoas com covid-19, decidiu ir fazer o teste."Eu particularmente não queria vir, por causa da fila. Mas, foi rápido e organizado. (Estamos), todos negativos. Todos vacinados, vamos tomar a dose de reforço e ansiosos para vacinar as crianças. Continuaremos nos cuidando, fazendo a nossa parte para evitar contaminação", disse Karina.O filho do taxista Luiz Carlos Torres, de 42 anos, vai precisar passar dez dias na casa da avó, porque Luiz testou positivo para o novo coronavírus. O taxista contou que a mãe de seu filho, o estudante Luiz Carlos Torres Júnior, 22, já havia testado positivo para o vírus e, para evitar uma transmissão, após ter contato com ela, decidiu ir com ele ao posto para realizar o teste."Eu fui fazer esse teste junto com meu filho, porque a mãe dele testou positivo e eu tive contato com ela e acabei testando positivo, também. Ele testou negativo. Já estou isolado dentro do quarto e ele vai ficar na casa da avó durante dez dias", relatou Luiz, que afirmou que, mesmo sendo domingo, não quis esperar para saber o resultado. "Ao menos, mesmo não sendo o que eu queria escutar de resultado final, sei que tenho que me cuidar e me isolar."Aos domingos, das 8h às 17h, pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, devem procurar os centros de testagem do Clube do Servidor, na Cidade Nova, do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, do CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, nas Vilas Olímpicas do Complexo do Alemão e de Honório Gurgel; na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho, e na Unidade Ambulatorial Almir Dulton, em Campo Grande.De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, os testes podem ser feitos na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu, na Arena Carioca Abelardo Barbosa, além das Clínicas da Família e em Centros Municipais de Saúde, que aos sábados, das 8h às 12h, também realizam os exames. Na sexta-feira (7), a Secretaria de Estado de Saúde abriu seis postos de testagem, que funcionam de segunda-feira a domingo, das 8h às 18h, em estruturas anexas às UPAs de Bangu, Campo Grande II, Jacarepaguá, Tijuca, Penha e Marechal Hermes.Nesta segunda-feira (10), a pasta abre mais três unidades, sendo um deles no Centro de Atletismo Célio de Barros, e no posto do Iaserj, ambos no Maracanã, e no Hospital Modular Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Entretanto, para realizar teste nos centros da SES, será necessário marcação prévia, por meio do site da pasta. Apesar do aumento de casos da doença, o secretário Daniel Soranz vem observando que os casos graves e óbitos continuam sendo situações raras, ao que ele atribui a alta cobertura vacinal do Rio. O titular da SMS também ressaltou que a dose de reforço é a principal estratégia para combater a variante Ômicron. A dose de reforço está disponível nos postos da cidade, de segund a sexta, das 8h às 17h, para maiores de 18 anos que completaram o esquema vacinal há mais de quatro meses.Neste sábado, houve grande procura pelos imunizantes nos postos do município. Até o momento, 1.797.846 doses de reforço foram aplicadas na cidade, o que representa 26,6% da população total carioca. Entretanto, de acordo com a SMS, cerca de 800 mil pessoas que já poderiam, ainda não procuram os pontos de vacinação para receber a terceira dose. As unidades também aplicam primeira e segunda dose para quem ainda não se vacinou.