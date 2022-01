Fila de vacinação contra a covid-19 na Cidade das Artes, na Barra - MARCOS PORTO/AGENCIA O DIA

Publicado 10/01/2022 10:22 | Atualizado 10/01/2022 10:23

Rio - O número de casos graves de covid-19, o aumento de transmissão e a vacinação com a dose de reforço serão os três principais indicadores analisados pela prefeitura para decidir sobre a realização, ou não dos desfiles das escolas de samba no Rio. A afirmação é do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que admite o avanço da Ômicron e consequentemente aumento da velocidade de transmissão, mas confirma que a grande maioria é de casos leves.

Soranz esteve na manhã desta segunda-feira (10) na Cidade das Artes, na Barra, que reinaugurou o posto de vacinação contra a covid-19, onde o prefeito Eduardo Paes (PSD) tomou a dose de reforço. Paes afirmou que os desfiles das escolas de samba estão mantidos até o momento. Para Soranz, realização do carnaval na Sapucaí vai depender do comportamento do vírus nas próximas semanas.

"Ao nosso ver, o melhor agora é a gente focar na ampliação da rede, na ampliação da capacidade de testagem das unidades municipais e no estímulo para a vacina. Temos algumas variáveis para verificar a questão do Carnaval. A primeira é o aumento da transmissão, e a gente tem aumento da transmissão. A segunda é em relação a casos graves e internação. A gente não tem um aumento expressivo ainda de internações e casos graves, isso está mais localizado nas pessoas não vacinadas. E o terceiro ponto é qual percentual da nossa população estará com dose de reforço até o Carnaval. Estamos analisando todos esses dados para poder tomar a decisão", disse Soranz.

Nas últimas duas semanas, a taxa de testes positivos de covid-19 na cidade do Rio pulou de 5,5% para 43% . Diante da explosão de casos, a prefeitura e o governo do estado abriram centros de testagem grátis à população. Nesta segunda, o município abre um novo polo no Greip (Grêmio Recreativo e Esportivo dos Industriários da Penha), na Penha. Na terça, o Shopping Plaza da Ilha do Governador recebe outro polo.

"Nossa estratégia agora é aumentar a capacidade de testagem e aumentar a cobertura vacinal pra fazer um bloqueio da variante Ômicron, para que a gente possa ver como isso vai se comportar ao longo do mês de janeiro", afirmou o secretário municipal.