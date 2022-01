Van capotou e caiu de viaduto da Linha Vermelha, em Caxias - Marcos Porto/Agência O DIA

Rio - O motorista e seis passageiros que ficaram feridos no acidente com a van que despencou da Linha Vermelha , na manhã desta segunda-feira (10), receberam alta ainda ontem dos hospitais para onde foram socorridos, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (11) pela Prefeitura de Nova Iguaçu e pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS). A queda de mais de dez metros provocou a morte do vigilante Mauro Francisco Vieira, de 57 anos. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.

Das 14 vítimas, quatro foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e três para o Hospital Municipal Evandro Freire. Outras sete foram encaminhadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Manoel José de Melo Neto, de 51 anos, que dirigia o veículo, Leandro da Silva, 37, Manoel Cruz, 35 e Bruno Estevão, 25, foram socorridos para o HGNI, na Baixada Fluminense.

De acordo com a prefeitura, eles passaram por atendimento médico de emergência, fizeram exames e, após reavaliação, receberam alta com orientações médicas. Já Mateus Chagas, de 28 anos, Vitor Santos, de 34, e Marcio Santana, 31, foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, onde foram atendidos e liberados.





Acidente



Uma van de transporte de passageiros da linha Cabuçu x Rio de Janeiro capotou e caiu de um viaduto de mais de dez metros na Linha Vermelha na altura de Duque de Caxias, sentido Baixada, na manhã desta segunda-feira. O veículo capotou na via e caiu na BR-040, a Rodovia Washington Luís, deixando um morto e 14 feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 8h20 e, por volta das 11h40, agentes da Defesa Civil removeram o corpo do vigilante Mauro Francisco Vieira, de 57 anos, do automóvel.



O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência e a 59ª DP (Duque de Caxias) registrou o acidente e vai instaurar inquérito para apurar o fato. Uma perícia foi realizada e testemunhas serão ouvidas. A investigação está em andamento.



Van estava regularizada



O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) informou que a



O valor da multa é de R$ 1.813,91, que pode dobrar em caso de reincidência. O Detro-RJ também lamentou o acidente e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A pasta informou ainda que o veículo estava com a situação regular, apresentando vistoria em dia, além de toda documentação obrigatória. Ana Paula de Freitas Maurício, José Adriano Ferreira de Araújo, Lorrane Figueiredo Muniz Flores, Soraia Silva Brito Barros, Marcos Rogério Lima de Oliveira, Eliane Rodrigues de Araújo e Clemilsa de Andrade Silva dos Reis foram atendidos no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), estabilizados e liberados também ontem.