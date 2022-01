Marquês de Sapucaí fechada em 2021 - Arquivo O Dia

Marquês de Sapucaí fechada em 2021Arquivo O Dia

Publicado 12/01/2022 06:43 | Atualizado 12/01/2022 07:05

Rio - Acontece nesta quarta-feira (12) a reunião entre o Comitê Científico e a Prefeitura do Rio para debater a explosão do número de casos de covid-19, e consequentemente, a realização dos desfiles das escolas de samba, programado para acontecer a partir do dia 25 de fevereiro. Na semana passada, o Carnaval dos blocos de rua já foi oficialmente cancelado pelo município.

Por parte dos especialistas que assessoram a prefeitura na tomada de decisões sobre o combate à covid, o discurso é de que o Carnaval traz riscos de um aumento ainda maior nos casos. Mas na segunda-feira (10), o prefeito Eduardo Paes se manifestou e comentou que ainda é cedo para tomar decisões sobre um evento que acontecerá somente daqui a 45 dias.

"Não dá para ficar tratando do vírus com uma coisa que vai acontecer daqui a 50 dias", disse o prefeito, na segunda. "Se hoje nós permitimos, em ambientes restritos, que as pessoas se reúnam, celebrem, com passaporte de vacinação, temos que pensar como ficará hoje, esta semana. Esse deve ser o foco. Não quero mais ficar debatendo um evento daqui a 50 dias, quando eu tenho que tratar desta semana. A gente entende, pelas regras atuais, que eventos em que podemos ter controle, passaporte vacinal e eventualmente testagem, não têm problema nenhum de acontecer", disse Paes.

No mesmo dia, o governador Cláudio Castro se manifestou e também disse não haver motivos para cancelar o Carnaval das escolas de samba. "Estamos sim, ambulatorialmente, tendo um crescimento enorme, mas isso não está se traduzindo em internação. Ela (a variante Ômicron) está muito mais similar a uma gripe, do que uma pneumonia, como foram as outras cepas. A princípio, a Secretaria Estadual de Saúde, que é quem me orienta, não vê motivo para a gente cancelar o Carnaval. Então, o Carnaval está sim mantido, sob orientação do secretário Chieppe e de toda a sua equipe", declarou o governador, em entrevista à TV Globo.

Na terça-feira (11), eventos culturais programados para os próximos dias sofreram mudanças por conta do aumento de casos. O festival Universo Spanta, que aconteceria ao longo de todo o mês na Marina da Glória, com shows de diferentes artistas, foi oficialmente cancelado. Maria Bethânia também teve de adiar para março um show que faria com o maestro João Carlos Martins, na Barra da Tijuca, nos dias 15 e 16.