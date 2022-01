Câmera de segurança mostra fuga de homem após matar ex-mulher em São Gonçalo - Reprodução

Rio - Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Haroldo da Silva Amorim chega na casa onde a ex-mulher Bruna Araújo de Souza, 31, havia acabado de entrar para buscar alguns pertences, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, e comete o assassinato . Apressado, ele entra no quintal com uma arma, dispara contra Bruna e a atinge com marretadas. Logo após, o homem rouba um carro que estava na oficina ao lado e foge. Toda a ação durou menos de um minuto.

: Divulgação#ODia pic.twitter.com/xh1Mpm2gCH — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2022

Haroldo dirigiu em direção a Ponte Rio-Niterói para tentar suicídio. Ele chegou a ser resgatado por agentes da GMar, do Corpo de Bombeiros, na praia da Moreninha, levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, em estado grave. Ele não resistiu e morreu. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o mesmo veículo roubado no bairro Rio do Ouro parado na ponte.



Suicídio na ponte rio-niterói pic.twitter.com/flTWVUtQmg — Ação e Reação (@reacao_acao) January 13, 2022

Segundo amigos de Bruna, através de comentários nas redes sociais, ela foi vítima de uma emboscada do ex-marido. O criminoso atraiu a mulher para a residência alegando que não estaria em casa e que ela poderia retirar duas televisões da casa onde o casal morava junto. Há ainda a informação de que Bruna teria sido assassinada na frente da filha de 12 anos e do tio, que a acompanhou para pegar os pertences justamente por ela temer uma atitude agressiva do ex-companheiro.



Conhecidos da vítima contam que após o fim do relacionamento a orientadora de tráfego havia se mudado para a casa dos pais, em Maricá, há pouco mais de quatro meses. Ela já estava em um outro relacionamento, o que teria irritado o ex-companheiro.