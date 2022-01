16/01/2022 - RIO - COVID -19 - Posto de Testagem no GREIP da Penha, neste domingo(16). Foto: Marcos Porto/Agência O Dia - Marcos Porto/Agência O Dia

16/01/2022

Publicado 16/01/2022 17:32 | Atualizado 16/01/2022 17:41

Rio - O painel de monitoramento da covid-19 no estado do Rio de Janeiro foi atualizado às 17h desta terça-feira e registrou 3.806 novos casos e 6 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Neste sábado foram informados 390 casos confirmados e cinco vítimas fatais. Na capital, também ontem, mais de 30 mil pessoas testaram positivo para a doença. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou os números deste domingo.





Covid-19 entre crianças de 5 e 11 anos Vale lembrar que esses dados levam em conta os registros feitos nas últimas 24 horas, não significa que tenha ocorrido neste período. O aumento de casos das últimas semanas foi refletido nos profissionais de saúde. Na última sexta-feira (14), o Hospital Federal Cardoso Fontes, localizado em Jacarepaguá, suspendeu o funcionamento da Emergência da unidade de saúde . A motivação foi a taxa de 43% dos funcionários diagnosticados com Covid-19 ou gripe. Os profissionais foram afastados, causando a suspensão.



A campanha de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos começa nesta segunda-feira (17) e as meninas de 11 anos serão as primeiras. Na terça (18), é dia dos meninos da mesma idade. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) é que crianças com comorbidades e indígenas tenham prioridade, com a faixa etária seguindo ordem decrescente. A vacina pediátrica será a da Pfizer.