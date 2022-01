Rio tem 12 crianças internadas por covid-19 - Marcos Porto / Agência O Dia

"A gente vive num mundo em que fake news são contadas permanentemente. E é importante chamar atenção para isso. A gente não pode brincar com isso, temos de ser firmes. A gente quer alertar aos pais para que vacinem seus filhos, e se vacinem também", disse o prefeito Eduardo Paes. Rio - A cidade do Rio tem atualmente 12 crianças internadas por covid, duas delas em estado "um pouco mais grave". A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que iniciou nesta segunda-feira (17) a vacinação das crianças começou com as meninas de 11 anos . As internações por covid na cidade dispararam desde o início do ano: são mais de 450 pacientes com a forma grave da doença, e a taxa de ocupação de leitos ultrapassa os 60%."A gente hoje tem 12 crianças internadas na cidade do Rio, duas com o estado um pouco mais grave. A recomendação é que os pais procurem vacinar seus filhos. Ao todo, 90% dos pacientes internados são pessoas que não tomaram a vacina. A vacinação faz muita diferença quando as pessoas agravam ou tem algum tipo de prioridade", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.Diante da explosão de casos e internações, a Prefeitura reforça o pedido ao Ministério da Saúde por autotestes, e ressalta a importância da vacinação infantil e de terceira dose."A gente vive num mundo em que fake news são contadas permanentemente. E é importante chamar atenção para isso. A gente não pode brincar com isso, temos de ser firmes. A gente quer alertar aos pais para que vacinem seus filhos, e se vacinem também", disse o prefeito Eduardo Paes.

Brasil tem 311 mortes de crianças entre 5 e 11 anos

Dados do Sistema Sivep-Gripe, do Ministério da Saúde, mostram 311 mortes no país por covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos, entre março de 2020 e dezembro de 2021. Desses óbitos, cerca de 70% são de vítimas que tinham pelo menos uma doença pré-existente. O sistema aponta, ainda, um total de 6.324 hospitalizações na faixa etária.

Os dados foram apresentados pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, durante audiência pública sobre a vacinação infantil no país, no último dia 4.