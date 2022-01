Trem Supervia - Henrique Freire - Supervia - Imagem baixada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 17/01/2022 11:49 | Atualizado 17/01/2022 12:15

Rio - Com o aumento do número de casos de Covid-19 no Rio, a direção da SuperVia informou ao governo do Estado que precisou afastar 110 funcionários com sintomas ou diagnóstico positivo para a doença. O número equivale a praticamente 10% dos funcionários da concessionária.

Em carta enviada ao secretário estadual de Transportes, André Luiz Nahass, na última sexta-feira, 15, a empresa ressaltou preocupação com os impactos que a situação pode ocasionar na continuidade do transporte ferroviário.

O ofício, escrito pelo diretor-presidente da SuperVia, Antonio Carlos Sanches, pede que a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) avalie urgentemente a possibilidade de uma rotina de testagens para os profissionais da empresa.

Em nota, a concessionária também afirma que o esgotamento dos testes nas redes de saúde pública e particular atrasa o retorno dos colaboradores que foram afastados, e que a maior quantidade de casos foi registrada entre as equipes que trabalham nas estações e os maquinistas.



“A SuperVia segue em contato com o poder público para que se encontre uma forma de ampliar a testagem dos seus colaboradores a fim de mitigar os efeitos da propagação da covid-19 sobre a regularidade e continuidade do serviço dos trens”, destaca o texto. Os funcionários afetados atuam em contato diário com uma média de 350 mil passageiros.