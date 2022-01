O motorista feito refém não teve ferimentos - Divulgação

O motorista feito refém não teve ferimentosDivulgação

Publicado 17/01/2022 13:28

Rio - Policiais militares resgataram um motorista feito refém por criminosos durante um assalto em Areia Branca, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (17). Os dois suspeitos foram presos em flagrante.

De acordo com a PM, uma equipe do 39ª BPM (Belford Roxo) patrulhava pela Estrada Geral, em Areia Branca, quando suspeitou de dois homens, que saíram de um carro da Comunidade da Palmeira. Os agentes decidiram realizar a abordagem do veículo e perceberam o crime.

A dupla de criminosos foi presa em flagrante. Com eles foram encontradas uma pistola e drogas. Após a prisão, o dono do veículo foi libertado do interior do carro, ileso. Os assaltantes foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado.

Sequência de sequestros a motoristas

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do BPVE fazia patrulhamento na região quando abordaram o veículo. Eles avistaram dois criminosos com um simulacro de pistola fazendo o motorista refém.

A vítima havia sido solicitada pelo aplicativo de corrida para fazer o trajeto Niterói x Baixada Fluminense. Os dois adolescentes foram encaminhados para a 19ªDP (Tijuca) e o dono do veículo foi libertado ileso.

Os policiais avistaram o veículo e realizaram abordagem na Rua General San Martin, no Leblon. Na ação, um homem foi libertado e o criminoso foi preso com uma pistola. Anteriormente o mesmo criminoso havia sequestrado um taxista na Lapa e soltado a vítima no Jardim Botânico, na Zona Sul.