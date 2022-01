Darlan Nascimento Duarte Silva, de 23 anos, foi identificado como um dos envolvidos no assassinato do aposentado Álvaro Luis Luna - Divulgação

Publicado 19/01/2022 07:52

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz nesta quarta-feira pedindo informações que possam ajudar a prender Darlan Nascimento Duarte Silva, de 23 anos. Ele foi identificado como um dos envolvidos no assassinato do aposentado Álvaro Luis Luna, de 57 anos, em dezembro do ano passado, em Belford Roxo, Baixada Fluminense

Segundo a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), Fabiano da Hora, Luan Nascimento Duarte e Darlan entraram na casa da vítima e, além de roubarem bens, sequestraram o aposentado em seu próprio carro, que logo depois foi abandonado. O corpo esquartejado e carbonizado foi encontrado próximo ao veículo. Embora os familiares tenham reconhecido os restos mortais a investigação aguarda o resultado do exame de DNA.

Nesta terça, policiais da DHBF conseguiram prender Fabiano no bairro Shangri-lá, local onde também morava o aposentado Luis Luna . Já Luan Nascimento Duarte foi detido há poucos dias por agentes da 54ª DP (Belford Roxo) e do 39º BPM (Belford Roxo). Ainda de acordo com os policiais, o trio também é investigado pela 54ª DP por diversos roubos na região, onde em alguns casos, as vítimas foram estupradas.

Segundo a polícia, ambos os presos confessaram o envolvimento nos crimes contra o aposentado e diligências seguem para capturar o criminoso foragido.



Outra integrante do grupo de criminosos, também foi presa recentemente. Thalita Silva Teixeira, de 19 anos, foi capturada em uma ação conjunta entre as Policia Civil e Militar. Ao perceber que seria levada pelos agentes, Thalita tentou fugir, mas quebrou as pernas ao cair de um muro. Ela praticava os roubos na companhia do namorado, Luan Nascimento Duarte, (irmão de Darlan) e de outros comparsas nos bairros de Shangri-lá e Itaipu, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização Darlan do Nascimento, nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).