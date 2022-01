Ex-Deputada Flordelis foi presa no Rio de Janeiro acusada de matar o marido - Fernando Frasão/Agência Brasil

Ex-Deputada Flordelis foi presa no Rio de Janeiro acusada de matar o maridoFernando Frasão/Agência Brasil

Publicado 19/01/2022 19:00

Rio - O desembargador Marcus Basílio, do Tribunal de Justiça do Rio, negou um recurso especial solicitado pela defesa da ex-deputada federal Flordelis, nesta quarta-feira, contra a decisão da 2ª Câmara Criminal do Rio. Além da ex-parlamentar, a sua neta Rayane dos Santos e sua filha adotiva Marzy Teixeira também tiveram o pedido extraordinário negado. Com mais essa derrota judicial, Flordelis e outros nove presos, incluindo neta e filha adotiva, vão à júri popular.

Na decisão, o desembargador disse que "para a modificação da conclusão a que chegou o Colegiado, seria necessário o reexame dos fatos e provas produzidos no processo, o que não é permitido às instâncias superiores, que atuam apreciando apenas questões de direito infraconstitucional e/ou constitucional".

Relembre o caso

Dos 55 filhos biológicos e adotivos da pastora, sete estão envolvidos no crime. Adriano dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Flávio dos Santos Rodrigues, Lucas Cezar dos Santos de Souza, Marzy Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues estão presos. Além dos filhos, a neta Rayane dos Santos Oliveira, o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e sua esposa, Andrea Santos Maia, também estão presos por participação no caso. Todos eles irão a júri popular.