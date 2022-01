PMs vão usar câmeras nos uniformes no réveillon de Copacabana - Divulgação / Secretaria de Estado de Polícia Militar

Publicado 20/01/2022 10:06 | Atualizado 20/01/2022 10:14

Rio - O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Rodrigo Melo do Nascimento, suspendeu a compra das câmeras de segurança para os uniformes dos policiais. A decisão foi tomada após uma das empresas participantes da licitação alegar irregularidades. O sistema chegou a ser testado por PMs durante o Réveillon de Copacabana

De acordo com o grupo Radium Telecomunicações, houve irregularidades na formalização do edital do pregão eletrônico.

Em nota, o Governo do Rio disse que vai apresentar nesta quinta-feira um pedido formal para que a suspensão seja reavaliada pelo órgão. O Estado ainda afirmou que recebeu "com surpresa a decisão e estranha não ter tido a oportunidade de apresentar suas considerações anteriormente".

Segundo o governo, a Radium Telecomunicações ficou em 5º lugar no certame "com um preço 245% mais caro do que o da vencedora".

Como foi a licitação

Na primeira fase de funcionamento, serão contempladas as secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Governo (Segurança Presente e Lei Seca), Casa Civil (Operação Foco) e Fazenda (fiscais), além do Detran, Inea e Detro. Na segunda fase, será a vez do Procon, Instituto de Pesos e Medidas e Departamento de Recursos Minerais.

A instalação de câmeras portáteis foi estabelecida por decreto do governador Cláudio Castro e faz parte do projeto de transparência do Governo do Estado. Além de proteger os servidores em casos de falsas acusações, o uso do equipamento vai aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais. As imagens geradas em função de ocorrências poderão ficar armazenadas por até um ano.

Para ter acesso ao equipamento, o agente vai até uma central de recarga e armazenamento de imagens, onde é feita a leitura facial. Um compartimento se abre e a câmera portátil é retirada e colocada no uniforme do agente. A gravação se inicia automaticamente quando o equipamento é liberado, e a câmera filma 12 horas seguidas. As imagens geradas são passadas para uma nuvem e podem ficar armazenadas por até um ano. As câmeras não permitem edição e nem manipulação de imagens.

As câmeras operacionais portáteis são uma solução completa de videomonitoramento, englobando câmeras, acessórios de fixação, equipamentos de carregamento elétrico e descarregamento de vídeos e links de dados para transmissão das imagens. Também estão incluídos computadores e telas para o monitoramento remoto dos agentes, rede de dados para acompanhamento das imagens em tempo real e software de gestão das imagens, tudo com suporte, treinamento e garantia.