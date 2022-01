Benny Briolly recebe nova ameaça de morte - Reprodução

Publicado 25/01/2022 21:09

Rio - A vereadora Benny Briolly (PSOL) recebeu mais uma ameaça de morte através de um e-mail anônimo, identificado apenas como "O Machista Opressor 1488". A mensagem foi enviada no domingo (23) e divulgada pela vereadora na noite deste segunda-feira. "Estou acumulando ameaças de morte junto com a omissão do Estado. Eles querem me calar, mas NÃO SEREI INTERROMPIDA!", escreveu a parlamentar, mulher trans eleita com mais votos populares do município de Niterói.

Diante do novo ataque praticado contra Benny, o Instituto Marielle Franco repudiou o ato e pediu urgência para que o Estado garanta e integridade a vida de Benny. "A primeira travesti eleita no estado do RJ e das poucas parlamentares negras e trans no Brasil. Toda nossa solidariedade e luta!". Outros grupos ligados à luta trans, negra, LGBTQIA + e defensoras dos direitos humanos também prestaram apoio à vereadora. Ela compartilhou as mensagens positivas em suas redes sociais nesta terça-feira.

O crime acontece no mês da Visibilidade Trans, um ato nacional que luta contra a transfobia e pelos direitos das pessoas trans. Além disso, a campanha reforça o reconhecimento das identidades e busca a sensibilização da sociedade por mais conhecimento.