Rosimery de Freitas Dario morreu um dia após fazer hidrolipoReprodução TV Globo

Publicado 27/01/2022 07:22 | Atualizado 27/01/2022 07:38

fotogaleria Rio - O corpo da empresária Rosimery de Freitas Dario, de 50 anos, será enterrado nesta quinta-feira, às 16h, no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Rosimery morreu um dia após fazer uma hidrolipo na Clínica Cemear, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . O caso está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).

Rosimery passou mal após fazer a hidrolipo na região do abdômen e nas coxas. O viúvo afirma que acompanhou a esposa desde a sua chegada na clínica e que estranhou o fato dela ter saído inconsciente, enquanto outras mulheres saiam apenas um pouco zonzas.

"Acompanhei ela do início ao fim. Já estava agendado o procedimento para 15h e chegamos antes para assinar os papéis, eu também assinei na recepção, e fomos para o médico. Ele conversou com a gente, pediu para ela tirar a roupa para ele fazer o risco no corpo, disse que ela ficaria bonita e nós voltamos para esperar, porque tinha mais umas quatro pessoas para fazer, ela foi a última. Todo mundo que entrava saia na cadeira de rodas mas bem. Minha esposa saiu apagada da clínica, ele disse que estava tudo bem", contou.



De acordo com Dário, Rocha confessou que exagerou um pouco na anestesia, mas que ela iria acordar bem no próximo dia. O empresário também desconfiou do tempo do procedimento.

"O médico disse que ela só estava dormindo e que isso era normal, que ele exagerou um pouquinho na anestesia, então que era normal, que a pressão estava normal. Estranhei o tempo que levou também, achei que estava demorando muito. As mulheres que fizeram na frente dela, ficavam duas, três horas lá. A Rosemary entrou 15h15, mais ou menos, e só saiu 21h30. Disse para levar ela para casa, que ela ia continuar dormindo até umas 9h30, e depois era só seguir os medicamentos pós-operatório e voltar às 15h no dia seguinte para fazer uma drenagem", declarou.

Mulher acordou mal no dia seguinte e morreu ao buscar socorro na clínica



Já em casa, Rosemary acordou no horário previsto pelo médico, mas não estava se sentindo bem. "Ela realmente acordou entre 9h15, conversou um pouco, mas falava só coisas que a gente perguntava, tomou café, o medicamento. Quando minha filha foi dar banho nela, ela desmaiou na cama, começou a soar frio. Acionamos o médico e ele mandou levar para lá. Ela já chegou lá desacordada, mas ainda não estava morta", narrou Dario.



O viúvo informou que Rocha chegou a tentar reanimar a empresária, mas sem sucesso. Em seguida, ele ainda teria mandado fechar a clínica e encerrou seu expediente.



"Ele tentou fazer procedimentos de massagem cardíaca, respiração boca boca, injeção no peito e no braço. Mas depois só apertou minha mão e disse que sentia muito. Ele ficou sem saber o que fazer, disse que não era para aquilo acontecer. Ele fechou a clínica, mandou as pessoas irem embora", disse.



O marido de Rosimery conta que ela era muito vaidosa e que já tinha feito outros procedimentos estéticos, mas que nunca teve nenhum problema nas ocasiões anteriores.



"Ela já tinha feito dois procedimentos em outras clínicas, mas não assim simultâneos. Há 2 anos fez o bumbum e foi tudo bem, há um mês e pouco fez a papada, não sofreu nada, correu tudo bem também. Ela era muito vaidosa", contou Dario.



Casado há mais de 30 anos com Rosimery, o empresário confessa que agora sua vida ficou desestruturada.



"Minha esposa era muito alegre, formidável, não tenho nem o que falar. Estávamos casados há 31 anos, completamos mais um ano juntos agora dia 12 de de janeiro, e namoramos por 5 anos de namoro. Conheci minha mulher há 35, em 1987. Tivemos uma filha de 28 e um de 18, temos dois netos. Minha vida é estruturada, agora ficou desestruturada", desabafou.