Vacinação infantil no Planetário da Gávea. Nesta quarta-feira (26), crianças de 10 anos começaram a se vacinar - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Vacinação infantil no Planetário da Gávea. Nesta quarta-feira (26), crianças de 10 anos começaram a se vacinarMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 31/01/2022 17:58 | Atualizado 31/01/2022 19:06

Rio - Por falta de doses, a Secretaria Municipal de Saúde suspende a partir desta terça (1), a vacinação das crianças de 7 anos ou mais contra a covid-19, até que o Ministério da Saúde envie nova remessa de vacinas para a cidade.



A vacina contra a covid-19 segue disponível para os seguintes grupos:



- 1ª dose para crianças com deficiência e/ou comorbidades entre 5 e 11 anos; pessoas com 12 anos ou mais;



- 2ª dose de acordo com a data do comprovante de vacinação;



- Dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses;



- Segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão e receberam três doses no esquema primário

Vacinação infantil no Rio de Janeiro



Na última quarta-feira (26), foi divulgado que as doses seriam suficientes até o fim de semana, quando crianças de 8 anos ou mais seriam vacinadas . O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que a procura estava abaixo do esperado, tendo, até então, 45 mil vacinas aplicadas. A expectativa era de que o Ministério da Saúde enviasse uma nova remessa na sexta-feira (28).