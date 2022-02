Ao menos seis criminosos morreram - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio - O 39º BPM (Belford Roxo) realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação na comunidade Parque Floresta, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com o objetivo de coibir ações criminosas na região e intervir em uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais. A ação, que teve o apoio de equipes subordinadas ao 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), terminou com 7 suspeitos mortos e um PM ferido, além da apreensão de um arsenal de armas e drogas na região.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos e houve confronto. Na troca de tiros, um policial militar foi atingido no braço e socorrido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, e já teve alta.

Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, 11 pessoas que participaram da troca de tiros deram entrada na unidade de saúde, entre eles o PM e um homem identificado apenas como Wesley, baleado no tórax, transferidos para o hospital em Caxias. Cláudio Oliveira dos Santos foi atingido no maxilar esquerdo e o estado de saúde é grave. Douglas Pinto de Oliveira foi ferido nas pernas com cinco tiros, mas o estado de saúde é estável. "Ambos continuam internados no Hospital Municipal de Belford Roxo. Outros sete morreram e ainda não foram identificados."



Ainda segundo a PM, além dos três suspeitos que estão sob custódia na unidade de saúde, sete criminosos foram presos. Os policiais apreenderam oito fuzis, cinco pistolas, cinco granadas, um kit Roni – equipamento que transforma o disparo da pistola em sequência - e grande quantidade de drogas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os suspeitos sendo conduzidos pelos PMs. Confira abaixo.