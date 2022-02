Durante coletiva, Cláudio Castro afirmou que índice de roubos diminuiu nas localidades de atuação do programa - Divulgação/Governo do Rio

Durante coletiva, Cláudio Castro afirmou que índice de roubos diminuiu nas localidades de atuação do programaDivulgação/Governo do Rio

Publicado 25/02/2022 16:03 | Atualizado 25/02/2022 16:04





"As ações mostram que o programa Cidade Integrada não saiu do foco em momento algum, mesmo com a tragédia em Petrópolis. A prisão da cúpula da milícia na Muzema e de Rio das Pedras ressalta aquilo que coloquei desde o primeiro dia: a Polícia Militar estabiliza o espaço territorial e o Governo entra com infraestrutura e atividades sociais. O diferencial das ações anteriores é a parceria entre as polícias Civil e Militar. É essa assertividade que o programa tem", disse o governador Cláudio Castro. Rio - O governador Cláudio Castro apresentou, nesta sexta-feira (25), o balanço do primeiro mês do programa Cidade Integrada. A declaração foi dada após uma operação do projeto, realizada pela Polícia Civil, que resultou na prisão de seis integrantes da cúpula da milícia que explora a comunidade de Rio das Pedras , ao lado da Muzema."As ações mostram que o programa Cidade Integrada não saiu do foco em momento algum, mesmo com a tragédia em Petrópolis. A prisão da cúpula da milícia na Muzema e de Rio das Pedras ressalta aquilo que coloquei desde o primeiro dia: a Polícia Militar estabiliza o espaço territorial e o Governo entra com infraestrutura e atividades sociais. O diferencial das ações anteriores é a parceria entre as polícias Civil e Militar. É essa assertividade que o programa tem", disse o governador Cláudio Castro.

Também participaram da coletiva o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, e o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.



"Estamos buscando a proximidade com as comunidades. Integração está completa entre as polícias, cada uma fazendo a sua parte. A Força Tarefa já conta com mais de 1.200 milicianos presos em todo o estado", afirmou o secretário de Polícia Civil.

Operação em Rio das Pedras



A ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu, na noite da última quinta (24), seis milicianos. Entre eles estão Fabiano Cordeiro Ferreira, conhecido como Mágico; Thiago Bastos Morais, apelidado como Digão; João Henrique Pedro da Silva, o Pézão; Daniel Cristinho, o Buiú; Ilán Andrade dos Santos e Marcos Alves de Souza. Além disso, foram apreendidos armamentos, farto material de contabilidade, um carro blindado e diversas motos roubadas.

Confira: