Lucas Ferreira Viana Reprodução TV Globo

Publicado 07/03/2022 16:11

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, um adolescente foi apreendido e um homem foi preso por envolvimento no crime. Os agentes da especializada ouviram testemunhas do crime e continuam as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte do jovem.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foi acionada e levou Lucas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Centro do Rio, mas ele não resistiu e morreu na unidade. Após testemunhas denunciarem o crime, os PMs montaram um cerco e localizaram, na Rua da Quitanda, um homem e um adolescente — reconhecido como autor dos golpes em Lucas.

De acordo com testemunhas, Lucas teria reconhecido um grupo de homens como autores de um roubo uma semana antes e foi tirar satisfações. Depois, o jovem foi atacado com golpes de garrafas de vidro.