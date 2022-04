Deslizamento de terra em Angra dos Reis - Reprodução da internet

Deslizamento de terra em Angra dos Reis Reprodução da internet

Publicado 04/04/2022 11:08 | Atualizado 04/04/2022 11:36

Rio - O número de mortos no estado em decorrência das chuvas chegou a 17 nesta segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil estadual, ainda há cinco pessoas desaparecidas após o temporal que atingiu o Rio no fim de semana. Em Angra dos Reis, uma das regiões com o maior número de vítimas, duas mulheres foram encontradas nesta madrugada. As identidades delas ainda não foram divulgadas.

No bairro Monsuaba, no município da Costa Verde, no total, dez pessoas foram encontradas sem vida pelos militares. No local, um morador que desapareceu após o deslizamento de terra segue sendo procurado. Na Ilha Grande, as buscas se concentram na Praia de Itaguaçu, que foi totalmente soterrada. De acordo com relatos de moradores da Praia Vermelha, que fica ao lado de Itaguaçu, há três ou quatro pessoas desaparecidas.

A mãe foi identificada apenas como Lucimar. Ela morreu junto com seus seis filhos, Lucimara de Jesus Campos, de 17 anos, Luciano de Jesus Campos, 15, Jasmin, 10, Yasmim, 8, Estevão, 5, e João, 2, não resistiram. Um sétimo filho, identificado apenas como Dorqueu, de 9 anos, foi resgatado com vida e está no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

No momento, a BR-101 tem quatro pontos de obstrução e está fechada a partir de Monsuaba. Na autoestrada RJ-155, metade da pista está liberada para o trânsito. Doações podem ser entregues, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, na Praça Marinha Greenhalgh, 59, ao lado do Teatro Municipal, em Angra dos Reis.

Os médicos foram chamados ao local, mas o homem já estava sem vida. Daniel era casado e pai de dois filhos, um menino de sete anos e um bebê de sete meses. Ele foi sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

O município de Mesquita foi um dos mais afetados pelo temporal que atinge o estado do Rio. As fortes chuvas causaram alagamentos em grande parte da cidade. Em Belford Roxo 25 pessoas ficaram desalojadas e mais de 300 ficaram desabrigadas por conta do temporal . No município da Baixada Fluminense, houve o registro de seis desabamentos e cinco deslizamentos.

No sábado, o governador Cláudio Castro (PL) fez uma visita aos municípios da Baixada atingidos pelo temporal. No local, ele determinou a criação de um gabinete de crise, com a participação de diversas secretarias, para garantir a assitência à população que sofreu as consequências da chuva.