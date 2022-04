Policiais militares fazem diligências no entorno da estação de trem Parada de Lucas - Arquivo / Reprodução Internet

Publicado 13/04/2022 08:04 | Atualizado 13/04/2022 08:11

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira, uma operação em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) fazem diligências no entorno da estação de trem da região.



Máquinas caça-níqueis e caixas de cigarros foram apreendidas por policiais do #GPFer na estação de trem de Parada de Lucas. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/AsT78zjcqM — @pmerj (@PMERJ) April 13, 2022 Até o momento, quatro máquinas de caça-níqueis e caixas de cigarros foram apreendidas pelos policiais na estação de trem de Parada de Lucas.

O artefato foi encontrado por agentes da SuperVia, que acionou a Polícia Militar para a ocorrência. O Esquadrão Antibombas, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), esteve na estação e realizou a detonação controlada da granada como medida protocolar.

Segundo um dos agentes, a granada estava falhada e transportar esse tipo de artefato nessas condições era perigoso e que, por essa razão, a detonação foi feita no próprio local.