Rio de Janeiro

Júri popular de quatro réus pela execução do pastor Anderson do Carmo entra no segundo dia

Os sete membros do júri estão reunidos e a qualquer momento o veredito final pode ser divulgado. Estão sendo julgados dois filhos de Flordelis, além de um PM e sua esposa

Publicado 13/04/2022 07:18 | Atualizado há 38 minutos