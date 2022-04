Uma cratera se abriu no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio, na altura da Candelária nesta sexta-feira (15) - Reprodução

Publicado 16/04/2022 14:48

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou, neste sábado, que os engenheiros responsáveis pela obra do túnel Marcelo Alencar foram ao local para avaliar a cratera que se abriu no Boulevard Olímpico , na Zona Portuária do Rio. De acordo com a prefeitura, os profissionais garantiram não haver qualquer risco para a integridade do túnel.

No Twitter, Paes disse que esteve, neste sábado, onde houve o afundamento no chão da Praça da Pira Olímpica. O local recebeu obras de revitalização da Orla Conde e construção do túnel Marcello Alencar.

O prefeito Eduardo Paes, acompanhado por engenheiros, visitou o afundamento no chão da Praça da Pira Olímpica no Centro do Rio Reprodução "Acabei de sair também da Orla Conde onde tivemos um afundamento de galeria. Como se trata de uma área muito sensível em razão da proximidade do túnel Marcelo Alencar, estamos fazendo uma investigação detalhada", escreveu o prefeito.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), a área do buraco aberto no Boulevard Olímpico foi isolada pela Defesa Civil para garantir a segurança da população. O ponto de interdição tem diâmetro de 5 metros na esplanada da Candelária, entre a Pira Olímpica e o mar. Dentro do túnel não há interdições e o espaço continua liberado para os carros.

Nas redes sociais, algumas pessoas criticaram Paes pela a abertura da cratera no Boulevard Olímpico. "Bem-vindos ao Rio de Janeiro e olha a obra do Dudu, não usou ali as vigas abduzidas da perimetral", escreveu uma mulher.



Já outro internauta questionou a qualidade da obra: "@eduardopaes Mais uma obra que você fez e que está afundando, obra na sua gestão é assim, ou cai ou afunda. O Boulevard Olímpico no Centro do Rio está com uma cratera gigante".

Cratera no Cosme Velho





Por meio de nota, a Fundação Rio-Águas informou que um rompimento de galeria de águas pluviais e de rede de água potável ocasionou a abertura de do buraco na Rua Cosme Velho.



Tanto a Rio-Águas, que gerencia a galeria pluvial do Rio Carioca, quanto a concessionária, responsável pela rede de água potável, trabalham nos reparos desde a quinta-feira (14).



"A Prefeitura ainda não identificou as causas do rompimento da galeria, mas a Rio-Águas trabalha na recuperação dela. Os novos tubos de concreto já chegaram e para implantá-los será necessário o uso de um guindaste, porque cada um pesa cinco toneladas e serão colocados a uma profundidade de seis metros", diz a nota da Rio-Águas.



Ainda conforme a fundação, como a concessionária Águas do Rio ainda procura outros focos de vazamento no local, a prefeitura só poderá concluir a recuperação da galeria pluvial, após a realização de todos os reparos na rede de água potável pela empresa.



A Águas do Rio informou que abastecimento no Cosme Velho está sendo feito, mas pode oscilar um pouco ao longo do dia enquanto trabalham no reparo da cratera.



