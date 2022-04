Duas réplicas de pistola foram apreendidas no Centro do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/04/2022 13:17

Rio - Quatro homens foram presos na madrugada deste domingo (24) nas proximidades dos desfiles das escolas de samba. Eles realizaram assaltos no entorno da Rua do Passeio, Centro do Rio. A PM informou que o policiamento foi reforçado na região por conta do desfile das escolas de samba na Sapucaí. Com isso, as equipes foram orientadas a intensificar as abordagens e revistas no local.

Sendo assim, policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) prenderam dois indivíduos com duas réplicas de pistola entre a noite de sábado (23) e a madrugada de domingo. Além disso, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora prenderam dois homens, apreenderam uma faca e recuperaram dois celulares. Efetivos extras do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e da Cavalaria também estavam atuando nas proximidades do Sambódromo.

Os agentes estiveram presentes na noite de sexta-feira (22), primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial, quando uma tentativa de arrastão provocou tumulto no Centro . A PM informou que a situação foi estabilizada logo após o ocorrido. Um adolescente foi apreendido e encaminhado à 5ª DP (Mem de Sá).