Quiosque conhecido como Bar do Gil foi incendiado na noite de domingo (24) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 29/04/2022 16:10



Rio - O principal suspeito de incendiar um quiosque na altura do Posto 2 da Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio, possui anotações criminais por roubo, furto e crimes contra o patrimônio. Jhonata Cleiton da Silva Braga teria rendido o segurança do estabelecimento, na noite de domingo (24), e ateado fogo no Bar do Gil. As investigações estão em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca) para entender a motivação do crime. Até o momento ninguém foi preso.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, os crimes de furto e atentado contra o patrimônio ocorreram em julho de 2017 e foram arquivados em março deste ano. Já o crime de roubo, ocorrido em novembro de 2017, foi arquivado em 2018.

Relembre o caso

A Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio) foram acionados para atender a ocorrência de alerta de incêndio na Avenida Lúcio Costa, esquina com Rua Érico Veríssimo, e fizeram contato com os bombeiros. As chamas foram controladas pouco depois da meia-noite.

De acordo com Lucas Vieira, um dos proprietários do Bar do Gil, o incêndio foi criminoso e o espaço havia passado por uma reforma, recentemente, avaliada em R$ 70 mil. "Renderam o meu vigia e simplesmente tacaram fogo no meu quiosque. São 34 anos de trabalho e terminou desse jeito", disse ele ao RJTV 1, da TV Globo.

Veja o vídeo:

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e disse que ninguém ficou ferido, mas o espaço ficou completamente destruído.