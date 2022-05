Operação Ratoeira, realizada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) tem como objetivo prender a quadrilha - Reprodução

Operação Ratoeira, realizada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) tem como objetivo prender a quadrilhaReprodução

Segundo os agentes, a estrutura do bando é formada por três núcleos. Um deles seria responsável por perfurar dutos com equipamentos próprios; o outro pela extração e transporte do petróleo e combustível roubados em caminhões; e o terceiro é composto por empresários receptadores do produto.

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), em Minas Gerais, um dos líderes de uma quadrilha especializada em perfuração de dutos da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobrás, para furto de petróleo e combustível. Os criminosos se denominavam 'BR Ratobrás' e a foto de perfil do grupo nomeado de 'Os Normais' era um rato portando um fuzil. Em um ato de ousadia, eles ainda acrescentaram a sigla 'BR' com a logo do posto da Petrobras, para fazer referência ao furto.Alvo da Operação Ratoeira , realizada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ), Mauro Pereira Gabry, era responsável por por perfurar os dutos com equipamentos próprios. Ele também era responsável pelo transporte do combustível roubado em caminhões.Segundo os agentes, a estrutura do bando é formada por três núcleos. Um deles seria responsável por perfurar dutos com equipamentos próprios; o outro pela extração e transporte do petróleo e combustível roubados em caminhões; e o terceiro é composto por empresários receptadores do produto.

De acordo com as investigações, o bando estabelecia uma comunicação entre os integrantes da quadrilha por um aplicativo de mensagens, onde planejavam estratégias.