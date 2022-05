Fernanda Carvalho, 22 anos, pode ter sido vítima de envenenamento - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/05/2022 12:56

fotogaleria Rio - A Polícia Civil informou, neste domingo, que pretende pedir à Justiça a exumação do corpo de Fernanda Carvalho, de 22 anos, para saber se ela foi envenenada pela madrasta em março, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, foi presa na última sexta-feira, em cumprimento de mandado de prisão temporária . Cíntia vai passar por uma audiência de custódia durante a tarde no presídio de Benfica, na Zona Norte.

Além do possível crime contra a jovem, que morreu após ficar 12 dias internada, a mulher também é investigada por tentativa de homicídio contra seu outro enteado, Bruno Carvalho, de 16 anos. A delegacia também vai apurar o possível envolvimento de Cíntia em outras duas mortes, do ex-marido e de uma vizinha , que também faleceram repentinamente.

O delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), ainda quer ouvir os funcionários do hospital que atendeu os enteados da mulher e o celular dela vai passar por uma perícia.

Membros da família e amigos chegaram a acreditar que a morte de Fernanda teria acontecido por causas naturais. "Ela faleceu em março e ninguém desconfiava de que seria envenenamento. No domingo, o irmão dela teve os mesmos sintomas que ela depois de almoçar na casa do pai. Foi parar no hospital, ficou internado e descobriram que ele tinha sido envenenado. Parece que ele viu um negócio azul no feijão", disse uma amiga da família que preferiu não se identificar.

A mãe dos dois, Jane Carvalho, afirmou nas redes sociais, que houve negligência por parte dos médicos quando Fernanda foi internada. "Me recordo que, no terceiro dia, perguntei ao médico se ela não tinha sido envenenada. Mãe sente, mãe vem da alma quando ela quer salvar suas crias. Eles disseram que não, inclusive foram negligentes ao dizer que fizeram o exame toxicológico nela, o que não foi feito. No hospital, nem é feito esse exame. Não imaginávamos nunca que isso teria sido um homicídio", relatou Jane.

Domingo passado (15), o irmão da jovem apresentou sintomas semelhantes. Bruno começou a passar mal depois de um almoço na casa da madrasta. Ele contou ter comido um feijão amargo e com pedrinhas azuis. O rapaz ficou internado por quatro dias no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, tendo sido constatado 'quadro de intoxicação exógena, causado por substâncias químicas', segundo a polícia.

Cíntia teria confessado a um filho biológico dela, segundo a polícia, que de fato teria colocado veneno na comida dos dois enteados. Com isso, os agentes concluíram que a mulher teria provocado a morte de sua enteada bem como teria tentado matar o adolescente.

Postagens pedindo orações e tentativa de suicídio

Fernanda morava com o pai e a madrasta há cerca de um ano, em uma casa em Padre Miguel. Cíntia postou em redes sociais vídeos em que desejava a melhora no estado de saúde da enteada.

A suspeita do envenenamento foi levantada pela mãe dos jovens, que registrou o caso na 33ª DP (Realengo). Com a denúncia do caso, investigadores foram até a casa de Cíntia e recolheram o feijão para análise, mas antes do resultado do exame, na quinta-feira (19), a madrasta tentou se matar. Levada ao hospital, ela teve a saúde restabelecida e foi levada para a delegacia para prestar depoimento, quando teve sua prisão decretada por suspeita de homicídio qualificado da enteada.

De acordo com o delegado, a motivação do crime seria ciúmes do relacionamento do marido com os filhos.