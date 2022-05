Bandeira LGBTQIA+ - Agência Brasil

Publicado 25/05/2022 17:14

Rio - A vereadora Tainá de Paula (PT), protocolou, no último dia 17, o projeto de lei para garantir que a Prefeitura do Rio assegure atendimento no canal '1746 LGBT'. Lançado em 28 de agosto de 2018 pela gestão do ex-coordenador da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, Nélio Georgini, o canal é um serviço municipal de atendimento para Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais.

Nas redes sociais, Taína cita que o objetivo é que não haja preconceito por conta da orientação sexual e ou identidade de gênero.

"Protocolamos no dia 17 de Maio - Dia Internacional de combate à LGBTQIA+fobia o Projeto de Lei 1214/2022 que é uma lei que viabiliza o acesso da população ao canal de atendimento dos serviços públicos municipais oferecidos pela Prefeitura do Rio o 1746 e destaca especificidade do acesso da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e Transexuais cidadãos da cidade a ter direito e acesso ao canal, para que não haja preconceito por conta da orientação sexual e ou identidade de gênero".

Tainá citou também que essa é uma iniciativa legislativa que busca tornar lei um canal de atendimento que já existe no âmbito do poder executivo (prefeitura).

"Pode tornar-se efetiva no município, resguardando os princípios de atendimento não discriminatório por LGBTFobia e consequentemente providencias de encaminhamento de cidadão LGBTQIA+ ao acesso a serviços em todos os casos de necessidade de acesso as políticas públicas do município do Rio de Janeiro".