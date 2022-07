O ator Thiago Gagliasso foi condenado a pagar R$ 10 mil em indenização - Reprodução

Publicado 04/07/2022 19:30 | Atualizado 05/07/2022 15:54

Rio - O ator Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil à mãe de um dos jovens assassinados durante ação policial no Jacarezinho, na Zona Norte da cidade, em maio do ano passado . A condenação ocorreu por danos morais contra Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe de Marlon Santana de Araújo. Thiago compartilhou a imagem de uma mulher segurando um fuzil dizendo que se tratava da mãe do rapaz assassinado. A informação foi desmentida pelas autoridades policiais.

"É evidente que a publicação do Réu atingiu a dignidade da parte Autora, pois além de ironizar o luto pela perda do seu filho, mancharam sua reputação perante a sociedade vinculando-a ao crime. Ademais, o Réu é pessoa pública com grande quantidade de seguidores, o que facilita a propagação do conteúdo", diz um trecho da decisão do juiz José Guilherme Vasi Werner.

Além do pagamento da indenização, o juiz deu um prazo de cinco dias para Gagliasso fazer uma retratação em suas redes sociais, com pena de multa diária de R$ 200, limitada ao teto de R$ 2 mil. A condenação foi homologada na terça-feira da semana passada (28).



Por meio de rede social, o ator se pronunciou sobre a decisão judicial e disse que ainda não havia sido notificado.

"Bom dia pra quem acordou condenado e sequer foi notificado do processo! Hahaha tamo junto globolinda obg pela divulgação, gostei do influencer hahahaha, prende o TGZinhoooooou! Lula livre TGzinho preso", escreveu Thiago na publicação, contestando a informação dada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal 'O Globo'.

Advogado considera valor baixo e vai recorrer

Advogado de Adriana, João Tancredo disse que vai recorrer da condenação judicial por considerar o valor estipulado para o pagamento da multa baixo: "A multa tem um caráter pedagógico. O valor determinado para o pagamento não estimula que ele (Thiago) fale a verdade. Mas, caso ocorra uma retratação, que é o desejo da Adriana, o Thiago não precisará pagar multa alguma", explicou Tancredo.

Procurado pelo DIA, Thiago Galiasso não se pronunciou sobre o assunto.