Os corpos de Geraldo Coelho, de 73 anos, e Oselia Coelho, 72, foram encontrados em um edifício de luxo localizado na Rua Pio Corrêa, no Jardim Botânico - Rede Social

Rio - Filho de casal morto a facadas no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, Felipe Coelho publicou um lamento em suas redes sociais. Duas semanas após o crime, ocorrido no dia 24 de junho, o influenciador falou sobre o difícil momento e agradeceu ao Ministério Público do Rio (MPRJ) pela denúncia contra o ex-companheiro Cristiano da Silva Lacerda , principal suspeito de assassinar os idosos Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho.

"Já são 14 dias de uma saudade devastadora, dias muito difíceis para toda a família. Nada vai reparar a nossa perda, mas hoje a dor com que temos atravessado o luto nos move a lutar por justiça: um anseio que nos dá forças para seguir. Por isso, agradecemos ao Ministério Público do Rio de Janeiro pelo importante trabalho realizado até aqui, que resultou em denúncia formalizada junto ao III Tribunal do Júri da Capital. Que o processo seja conduzido com a seriedade devida, à luz do dever de justiça", comentou Felipe.

Na última quinta-feira (7), o MPRJ denunciou Cristiano, oficial da Marinha, pelos homicídios triplamente qualificados mediante a motivo torpe. A instituição alega que o acusado matou as vítimas por meio cruel, já que elas não tiveram qualquer chance de defesa. O crime foi motivado por vingança, pois Cristiano estava inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas, Felipe da Silva Coelho, e por isso quis o provocar intenso sofrimento assassinando seus pais, diz a denúncia.

