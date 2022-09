Agentes pretendem cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em comunidades da Zona Oeste - Reprodução

Publicado 01/09/2022 08:51 | Atualizado 01/09/2022 10:34

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (1º), uma ação contra uma organização criminosa que atua em comunidades da região de Bangu, na Zona Oeste do Rio. A operação Barreira Negra é comandada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de todas as especializadas, além dos Departamentos Gerais de Polícia da capital (DGPC) e da Baixada Fluminense (DGPB), com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).



Ao todo, a operação conta com a atuação de 216 policiais. De acordo com a Polícia Civil, as investigações levaram dois anos e os agentes pretendem cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), que comandam as favelas da Coréia, Vila Aliança, Rebu, Sapo e Cavalo de Aço. Até o momento, dois criminosos foram presos e foram apreendidas grande quantidade de drogas e armas. Na última semana, outros quatro mandados de prisão já haviam sido cumpridos.



Segundo as investigações, os integrantes da facção são responsáveis por diversos roubos de veículos, além de receptação, adulteração dos automóveis, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar o acesso dos agentes. Policiais contam com apoio de helicóptero e veículo blindado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), as Clínicas da Família Sandra Regina Sampaio e Maria José de Sousa Barbosa, e os Centros Municipais de Saúde Silvio Barbosa e Eithel Pinheiro de Oliveira Lima, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento nesta quinta-feira.

Criança é baleada dentro de escola durante ação em comunidade de Bangu





Há uma semana, uma criança de 11 anos foi vítima de uma bala perdida, quando estava na aula de Educação Física, dentro da Escola Municipal Nações Unidas, em Bangu. O disparo atingiu de raspão o braço do menino, que precisou ser levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. O aluno foi medicado na unidade e recebeu alta em seguida.

O tiro que atingiu a criança partiu de um confronto entre os policiais militares e criminosos em uma operação do 14º BPM (Bangu) na comunidade do Quarenta e Oito. Após a troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados feridos e foram levados para a mesma unidade de saúde, onde ficaram sob custódia. Um terceiro homem acabou sendo preso.