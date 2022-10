Disque Denúncia busca informações que possam levar a autoria e motivação do crime - Divulgação

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (7), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na investigação da morte de Alberto de Oliveira Gomes, cujo corpo foi encontrado no dia 30 de setembro, em uma ribanceira na Estrada das Paineiras, no Parque Nacional da Tijuca. Ele estava com uma das mãos amputadas e vestia apenas bermuda e tênis.

Alberto, de 68 anos, saiu para trabalhar no dia 26 de setembro e não voltou mais para casa. O Uber informou que a sua última corrida foi para Nilópolis, na Baixada Fluminense, e que, depois, o motorista teria direcionado o serviço de navegação para o Rio. No entanto, quando chegou na Via Dutra, o aplicativo foi desligado e a família não teve mais notícias.

A DHC assumiu o caso e agentes da especializada buscam informações que possam levar à autoria e motivação do crime.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a morte do motorista de aplicativo, nos seguintes canais de atendimento:



- (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook (inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

- Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

- Site Portal dos Procurados (em “Denuncie”): (procurados.org.br/contato)



O anonimato é garantido em todas as plataformas.