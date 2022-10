Vista da Rua da Carioca e Avenida Nilo Peçanha, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 07/10/2022 15:21 | Atualizado 07/10/2022 15:26

Rio – A cidade do Rio se prepara para ganhar o 23º corredor BRS na Rua da Carioca/Avenida Nilo Peçanha, no Centro. Com previsão para ser implantado na próxima segunda-feira (10), o corredor fará a conexão de importantes eixos de transporte público. A faixa seletiva tem como objetivo a redução do tempo de deslocamento de passageiros do sistema de transporte público coletivo na região.

O traçado deste novo corredor se inicia na Praça Tiradentes, passando pela Rua da Carioca e Avenida Nilo Peçanha, e vai até a Avenida Graça Aranha. O funcionamento deste BRS será em dias úteis, das 6h às 21h, obedecendo os períodos dos demais corredores implantados no bairro do Centro.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), com a implantação do BRS Carioca/Nilo Peçanha, os passageiros que utilizam os ônibus terão mais agilidade nos deslocamentos e toda a região será beneficiada com a organização dos espaços públicos.