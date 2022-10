Óculos da estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana é recolocado após ser roubado diversas vezes - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 09/10/2022 12:53 | Atualizado 09/10/2022 14:11

Rio - A Prefeitura do Rio revitalizou a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, no calçadão da Praia de Copacabana, na Zona Sul. Além da reposição dos óculos, furtados no fim de abril desde ano, a Gerência de Monumentos e Chafarizes da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) instalou, na última sexta-feira (7), uma nova placa de identificação, onde estão escritos o nome do escritor e o ano de inauguração da obra. Os óculos de Drummond foram furtados pela última vez no dia 26 de abril . Na ocasião, a Seconserva estimou que a recolocação seria feita em até um mês, no entanto, o serviço só foi finalizado na última sexta.Considerado um dos maiores símbolos de Copacabana, o monumento já foi furtado 12 vezes, sendo alvo frequente de depredações e pichações.