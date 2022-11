A vacinação de bebês a partir de 6 meses terá de esperar a chegada das doses da Pfizer Infantil - Divulgação

Publicado 06/11/2022 14:23 | Atualizado 06/11/2022 16:45

Rio - Apesar da liberação da vacinação contra covid-19 para todos, a D1 de Coronavac para a faixa dos 3 a 4 anos seguem em falta na cidade do Rio. Sem o sistema de escalonamento, toda pessoa que se vacinou há pelo menos 4 meses e ainda está em falta com algum dose está apta a tomar o imunizante contra a covid-19, basta comparecer a uma unidade de saúde, a qualquer momento.

DIA, Neste sábado, em entrevista ao o secretário Daniel Soranz reforçou que tem cobrado o Ministério de Saúde que envie o mais rápido possível novas doses da Coronavac destinadas às crianças de 3 a 4 anos. Já a vacinação de bebês a partir de 6 meses terá de esperar a chegada das doses da Pfizer Infantil.

Apesar da paralização, a SMS confirmou que está mantida a aplicação da D2 de CoronaVac para as crianças que já completaram o intervalo de 28 dias desde que tomaram a D1, com as vacinas especificamente reservadas para este fim.

De acordo com a última atualização do Painel da Covid-19 da Prefeitura do Rio, a cidade registrou 208 casos confirmados da doença, com 41 internados e uma taxa de ocupação de leitos hospitalares de 57%. Até o momento, 22 pessoas seguem em leitos de enfermaria e 19 estão na UTI.