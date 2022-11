Rodolpho Alves Campbell Siqueira, de 34 anos e Marlon Wagner Guimarães, de 20, foram transferidos para o Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (7) - Reprodução / Google Earth

Publicado 07/11/2022 12:16

Rio - Dois dos três feridos em uma explosão de gás hélio durante a montagem da 17ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ , no último domingo (6), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram transferidos para o Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans, especializado em queimaduras, em Nilópolis, na Baixada, na manhã desta segunda-feira (7). Rodolpho Alves Campbell Siqueira, de 34 anos e Marlon Wagner Guimarães, de 20, estavam no Hospital Municipal São José Operário, em Cabo Frio, onde receberam os primeiros cuidados.

Durante o acidente, Rodolpho, que trabalha como assessor do prefeito de Cabo Frio, teve queimaduras em torno de 45% da superfície corporal, enquanto Marlon, ficou com 55% do corpo queimado. Ambos sofreram queimaduras de 2º grau e precisaram ser transferidos para a unidade especializada, como informou a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio.

A terceira vítima, John Lennon de Souza, 30 anos, teve queimaduras superficiais e segue em acompanhamento no Hospital Municipal São José Operário.

De acordo com o boletim médico, a estimativa é de que os pacientes fiquem em tratamento hospitalar por cerca de 20 a 30 dias para acompanhamento e curativo. Nenhum dos três corre risco de vida.