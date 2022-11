Flordelis e mais quatro réus são julgados nesta segunda-feira (7) no Tribunal do Júri, em Niterói - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 07/11/2022 13:18





Diferente das outras sessões, Flordelis estava com cabelo curto e um pouco mais claro. Ela também vestia camisa branca e calçava chinelo, assim como os filhos. Todos são denunciados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar. Rio- Durante o julgamento da ex-deputada federal Flordelis ; da filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; da neta, Rayane dos Santos Oliveira; e dos filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, que ocorre nesta segunda-feira (7) no Tribunal do Júri de Niterói, a pastora alternou entre momentos de choros e orações, com mãos juntas em forma de prece. Enquanto os advogados fizeram uma barreira em volta dos réus na tentativa de impedir que eles fossem fotografados pela imprensa.Diferente das outras sessões, Flordelis estava com cabelo curto e um pouco mais claro. Ela também vestia camisa branca e calçava chinelo, assim como os filhos. Todos são denunciados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar.

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e poderá responder por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.



Já a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos adotivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira poderão responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.



Antes do início da sessão, que estava marcada para às 9h, mas iniciou com cerca de duas horas de atraso, o advogado da família de Anderson do Carmo, Ângelo Máximo, falou que acredita que a ex-deputada será condenada.



"A Flordelis será condenada porque a prova do processo é robusta de que ela mandou matar o pastor Anderson do Carmo. A prova do processo leva a isso. Não tem uma prova que a defesa (da Flordelis) possa apresentar, produzida no crivo do contraditório judicial, que mostre que Flordelis é inocente", disse.

Em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. A previsão é de que, após o início do primeiro dia do júri, a sessão seja interrompida por volta das 20h, sendo retomada às 9h do dia seguinte.



Outros réus já julgados e condenados



Em sessão de julgamento que teve início no dia 12 de abril deste ano, se encerrando já na manhã do dia 13, o Tribunal do Júri de Niterói condenou outros quatro réus. O filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues, foi condenado a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; o ex-PM Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado; e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. O filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva foi condenado pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. No dia 28 de abril, a Vara de Execuções Penais do TJRJ concedeu liberdade condicional a Ubiraci.



Em novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada federal Flordelis, a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi denunciado como autor dos disparos que provocaram a morte do pastor Anderson. Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.



Relembre o caso



Anderson do Carmo foi atingido por mais de 30 tiros na madrugada de 16 de junho de 2019, na garagem da casa onde morava com Flordelis e os filhos em Pendotiba, Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



Logo depois do crime, a ex-deputada relatou que se tratava de uma tentativa de assalto. No velório, Flávio dos Santos, filho biológico de Flordelis, foi preso apontado como autor dos disparos que mataram o pastor. Enquanto, Lucas dos Santos de Souza, filho adotivo da pastora, foi preso horas depois do irmão, acusado de ter conseguido a arma do crime. A pistola foi encontrada na casa da família.



As investigações demonstraram que, antes mesmo da execução, o grupo já vinha tentando matar a vítima por envenenamento. A motivação do crime, segundo as autoridades, foi o controle que a vítima fazia das finanças e a administração rigorosa da casa, o que desagradava ex-parlamentar e outros integrantes da família.



Flordelis foi presa em sua casa, em Niterói, por volta das 18h40 do dia 13 de agosto de 2021, pela Polícia Civil do Rio. Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, onde chegou por volta das 19h15. De lá, a ex-deputada seguiu para o Instituto Médico Legal de Niterói, onde passou por um exame de corpo de delito, e depois foi para Benfica, na Zona Norte do Rio.