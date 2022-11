Pancadas de chuva isolada devem atingir o Rio neste fim de semana - Cleber Mendes/Arquivo/Agência O Dia

Pancadas de chuva isolada devem atingir o Rio neste fim de semanaCleber Mendes/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 12/11/2022 09:09

Rio - Após o temporal na noite de sexta-feira (11), o Rio de Janeiro voltou ao estágio de normalidade por volta das 5h deste sábado. O Centro de Operações do município (COR) informou que não há previsão de chuva moderada para o início do dia. À tarde, entretanto, a cidade deve ser atingida por pancadas isoladas, que devem se estender até o feriado da Proclamação da República, na terça-feira.

Às 23h15 de sexta, o Rio entrou em estágio de mobilização por conta dos bolsões d'água provocados pelo aguaceiro. Além disso, diversos bairros ficaram sem luz. O Alto da Boa Vista e o Grajaú, na Zona Norte, foram os mais afetados e a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá precisou ser interditada. A via foi liberada cerca de duas horas depois, à meia-noite.

Apesar da tranquila manhã de sábado, o Rio deve sofrer com pancadas de chuva que perderão intensidade ao longo do dia. Os cariocas, inclusive, podem se assustar com raios e fortes rajadas de vento. Já a temperatura será estável, ficando entre 19º C e 29º C.

O domingo mantém um cenário parecido, com céu coberto por nuvens e pancadas isoladas a partir da tarde. De acordo com o COR, os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma estimativa média de chuva para 5 milímetros. A máxima será de 31º C e a mínima de 18º C.

O início da próxima semana também deve ser marcado por chuvas e a previsão é de que o sol chegue na cidade apenas na sexta-feira.