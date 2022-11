Antônio Pirangi, 75, ao lado do filho José Jadiel - Foto: Reprodução

Antônio Pirangi, 75, ao lado do filho José JadielFoto: Reprodução

Publicado 12/11/2022 10:13

Rio - O corpo do aposentado Antônio Pirangi de Souza, de 75 anos, será enterrado às 16h30 deste sábado (12) no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, Zona Portuária do Rio. O idoso foi morto na quinta-feira durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

De acordo com José Jadiel Pirangi, filho da vítima, Antônio estava em um bar que costumava frequentar. No momento, policiais militares realizavam uma operação emergencial para resgatar um motorista de caminhão que havia sido sequestrado e levado para o interior da comunidade. Houve um tiroteio e o idoso foi atingido no peito.

Na tarde de sexta-feira, o filho foi ao IML para a liberação do corpo. Ele lamentou o ocorrido e admitiu não saber de onde partiu o tiro . "Foi algo que aconteceu lamentavelmente. E eu não sei dizer se partiu da polícia ou dos bandidos da minha comunidade. A dor é muito grande, mas, infelizmente, a grande realidade é essa. Vamos agora esperar a investigação da polícia para saber o que aconteceu com meu pai, de onde partiu o tiro", desabafou.

A Polícia Civil informou que as investigações sobre a morte do aposentado serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a instituição, os PMs foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para perícia. Além disso, agentes realizam diligências para identificar os autores do crime.