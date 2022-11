Ele deixou esposa e duas filhas - Reprodução/Redes Sociais

Ele deixou esposa e duas filhasReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/11/2022 13:29 | Atualizado 17/11/2022 13:44

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira, um dos homens suspeitos de envolvimento na morte de Bruno Gomes Valentim Costa, de 41 anos, que foi assassinado ao tentar defender sua esposa em um assalto no último dia 19. O caso aconteceu em frente à estação de metrô do bairro Colégio, Zona Norte do Rio, onde a esposa de Bruno o aguardava chegar do trabalho.De acordo com a equipe do 9º BPM (Rocha Miranda), responsável pela prisão, Antônio Carlos de Oliveira Adão é apontado como um dos envolvidos no crime. Ele foi preso após ser ferido durante um confronto com equipes do batalhão que faziam operação nas comunidades do complexo de favelas do Faz Quem Quer.Os PMs realizavam a retirada de barricadas nas comunidade, quando foram atacados por criminosos. Após cessar o confronto, Antônio foi encontrado ferido. A equipe realizou a consulta do nome do preso e identificou o envolvimento na morte de Bruno.O suspeito foi levado ferido para o Hospital Estadual Carlos Chaga, em Marechal Hermes, onde segue internado sob custódia da PM.Na operação da PM, que também teve incursões nas comunidades do Congonha, Cajueiro, Palmeirinha e Jorge Turco, ainda foram presos outros dois suspeitos. Com eles, os policiais do 9º BPM apreenderam um fuzil, duas pistolas e grande quantidade de droga.