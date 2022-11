Antigo Hotel Quitandinha, em Petrópolis, vai receber telão do Sesc - Divulgação

Antigo Hotel Quitandinha, em Petrópolis, vai receber telão do SescDivulgação

Publicado 18/11/2022 12:26

Rio - O Sesc Rio instalará telões em 13 municípios do estado, localizados em suas unidades e em espaços públicos, para os torcedores assistirem aos jogos da Seleção na Copa do Mundo, que começa neste domingo (20). Além da capital, o projeto acontecerá em Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Barra Mansa, Cabo Frio e Campos. A entrada é gratuita.



Em algumas das cidades, também serão transmitidas partidas de outras seleções, sendo oferecido pipoca e refrigerante. Além de acompanhar a disputa, a torcida poderá se divertir com brincadeiras e jogos, como videogame de realidade aumentada, futebol de botão, futemesa, quiz e futevôlei, entre outras atividades.



Na cidade do Rio, os telões serão instalados nas unidades de Madureira, Ramos e Tijuca, na Zona Norte, e Santa Luzia, no Centro. O espaço montado no Sesc Copacabana será exclusivo para hóspedes do hotel. Na Região Metropolitana, os jogos passarão nas unidades de Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti.



Confira os locais com os telões

Capital

Madureira: Rua Ewbanck da Câmara, 90

Tijuca: Rua Barão de Mesquita, 539

Ramos: Rua Teixeira Franco, 38

Copacabana: Rua Domingos Ferreira, 160 (Exclusivo para hóspedes)

Santa Luzia: Rua Santa Luzia, 685

Região Metropolitana



Niterói: Rua Padre Anchieta, 56 – Centro

São Gonçalo: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte

Nova Iguaçu: Rua Dom Adriano Hipólito, 10 – Moquetá

Duque de Caxias: Rua General Argolo, 47 - Centro

São João de Meriti: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro

Interior



Barra Mansa: Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom

Campos: Guarus Plaza Shopping: AV Senador José Carlos Pereira Pinto,454

Nogueira (Petrópolis): Estrada do Calembe 2.000 (Exclusivo para hóspedes)

Quitandinha (Petrópolis): Av. Joaquim Rolla, n º 2

Nova Friburgo: Espaço Arp: Av. Conselheiro Július Arp, 80 - Centro

Teresópolis: Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea

Alpina (Teresópolis): R. Cândido Portinari, 837 – Golfe (exclusivo para hóspedes)

Três Rios: Rua Nelson Viana, 327 – Centro

Cabo Frio: Av. Macário Pinto Lopes, 186 - Vila Nova (exclusivo para hóspedes)