Moradores carregam um corpo, durante a operação que acontece na manhã desta sexta-feira (25)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/11/2022 08:21 | Atualizado 25/11/2022 12:30

Rio - Moradores do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, acordaram ao som de tiros na manhã desta sexta-feira (25). Policiais civis e militares realizam uma operação conjunta no local, que conta com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Até o momento, um homem foi morto. Ele foi identificado como Renan Souza de Lemos, de 24 anos.

Na ação, um policial militar do Bope ficou ferido durante a troca de tiros com criminosos e foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, onde está recebendo atendimento médico. Um homem, que não teve a identidade divulgada, também foi encontrado ferido e, segundo informações da polícia, estaria envolvido no confronto. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de ambos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes das duas unidades estão nas ruas das regiões da Nova Holanda e do Parque União, pertencentes ao conjunto da Maré, para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubo de carga e roubo de veículos. Uma equipe do Batalhão de Operações com Cãe (BAC) apreendeu uma grande quantidade de drogas durante a operação.

Equipes do #BAC acabam de apreender grande quantidade de drogas na Comunidade Nova Holanda, Complexo da Maré.

Operação em andamento. pic.twitter.com/Xn2MfTY6Ij — @pmerj (@PMERJ) November 25, 2022

Nas redes sociais, usuários relatam corpos sendo retirados da comunidade pelos próprios moradores, em meio ao clima de guerra que apavora a favela.





4:40 da manhã sendo acordado ao som de tiro vindo do Águia, esse foi o despertador dos moradores da Nova holanda e parque União em plena sexta-feira, morador da favela não tem a paz que merece nem para dormir sossegado!!! — Eme gê (@Mg_danh) November 25, 2022 "4h40 da manhã sendo acordado ao som de tiro vindo do Águia, esse foi o despertador dos moradores da Nova Holanda e parque União em plena sexta-feira, morador da favela não tem a paz que merece nem para dormir sossegado", desabafou um morador.





Segundo morador morto no mês de novembro aqui na Nova holanda, estado genocida e opressor, é isso que eles tem a oferecer pra nós, bando de escritos e nojentos, não aguentamos mais essa covardia!! — Eme gê (@Mg_danh) November 25, 2022



"O bicho está pegando demais aqui na nova holanda, tem gente saindo com corpo de dentro da favela, aqui para a Avenida Brasil", relatou uma pessoa que passava próxima a um dos acessos do Complexo.



bicho tá pegando demais aqui na nova holanda, tem gente saindo com corpo de dentro da favela aq pra av brasil — yas (@cultstewart) November 25, 2022

Operação policial em curso na Nova Holanda e Parque União, desde às 4h da manhã. Helicópteros sobrevoando a região e a circulação do caveirão já foram relatados por moradores. pic.twitter.com/O0Wnu2k9jI — Ação e Reação (@reacao_acao) November 25, 2022

Em meio a operação, moradores tentaram realizar manifestações na Avenida Brasil para protestar contra a violência das operações nas favelas. Pedaços de madeira, colchões, pneus e outros objetos chegaram a ser queimados no meio da rua mais de uma vez. Em todas as tentativas, policiais militares que estavam no local dispersaram rapidamente os manifestantes.

Moradores realizaram uma manifestação na Avenida Brasil e chegaram a ocupar uma das faixas, mas foram dispersados pela PM Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), durante um dos protestos, uma faixa da pista central da via, sentido Zona Oeste, chegou a ser fechada, impactando o trânsito da região, que segue lento mesmo após a liberação. Devido às manifestações e aos desdobramentos da operação, o COR pede para que os motoristas evitem essa região.



AVENIDA BRASIL: ocorrêncial policial pode causar bloqueios momentâneos em ambos os sentidos da via, na altura da Maré.



O COR pede aos motoristas que evitem a região.



As linhas 1, 2 e 4 do Metrô funcionam dentro dos horários previstos. #viasexpressas pic.twitter.com/xyTDVBbRSw — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 25, 2022

Em atualização