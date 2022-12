PMs atuam no Morro do Fubá nesta quarta-feira - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 14/12/2022 10:41

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quarta-feira (14), uma operação em favelas da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, e no Morro do Fubá, entro os bairros do Campinho, Cascadura e Quintino, na Zona Norte. As comunidades vem sofrendo com constantes confrontos desde o início do ano, por conta da disputa entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos pelo controle dessas regiões.

A ação é realizada nas comunidades da Barão, São Jose Operário e Bateau Mouche, onde atuam militares do Comando de Operações Especiais (COE), bem como no Morro do Fubá. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões. Por conta da operação, o Centro Municipal de Saúde Newton Bethlem, na Praça Seca, suspendeu atividades externas, como as visitas domiciliares, mas mantém o atendimento à população.



A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

Rotina de violência