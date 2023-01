Cachorro na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) com o vereador e presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, Luiz Ramos Filhos (PMN) - Reprodução / Luiz Ramos Filho

Publicado 26/01/2023 16:28 | Atualizado 26/01/2023 18:53

Rio – O tutor acusado de abandonar cachorro em uma pista em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, na noite de terça-feira (24), prestou depoimento na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) na tarde desta quinta-feira (26). O animal também foi à unidade, onde passou por perícia.





“No depoimento, Ele alegou que não era o dono do cachorro, que tem um canil e que o cachorro estava atrás dele. Disse ser evangélico e que jamais faria isso com um animal. Esta é a versão dele e o caso precisa ser devidamente apurado porque abandonar animais é crime”, disse Ramos.



O caso ganhou repercussão após um vídeo, gravado por um casal em uma motocicleta, mostrar o cachorro, momentos após ter sido abandonado,



As imagens chegaram ao vereador, que acionou a Polícia Civil. Ramos lamentou a cena e afirmou receber por mês, em média, 300 denúncias de abandono e maus-tratos contra animais.



A delegacia que investiga o caso solicitou que a pessoa que fez as imagens do cachorro após ser abandonado procure uma unidade de polícia para contribuir com a investigação. A corporação informou também que denúncia poderão ser feitas via telefone. O número é (21) 98596-7496.