Publicado 29/01/2021 06:00

O panfleto foi entregue ontem, na estação de São Cristóvão.

O povo tá mandando o recado... Aumento não! E é justo.



O aumento da passagem de trem, de R$4,70 para R$5,90, foi adiado pela Secretaria Estadual de Transportes por 20 dias, como divulgado.



É o mínimo, né gente? Mas bora falar a real... É ridículo.



Esse aumento é abusivo, absurdo! Você que nesse momento está lendo esta coluna, dentro de um vagão lotado, naquela barulheira, sabe do que eu tô falando... Não existe qualidade alguma no serviço oferecido! A verdade é que eles oferecem um serviço caro e muito ruim.



A desculpa da concessionária, a Dona Supervia, foi a perda de receita na pandemia e blá-blá-blá... Mas qual a lógica de aumentar o valor no meio de uma crise onde o povo inteiro tá no sufoco? Nenhuma!



E aí eu te digo... 20 dias de adiamento chega a soar deboche. No que vai mudar? Milagre econômico? Reajuste no salário do trabalhador? Isso eu te garanto que não!



Não dá nem pra elogiar uma decisão dessa. Adiar dessa forma é algo ameno, pontual, não resolve porcaria nenhuma na vida de quem já paga caro pra chuchu e ainda anda numa lata de sardinha.



É de dar vergonha... Adia 20 dias, mas semana passada foram 4 dias consecutivos de problemas nos ramais.



O povo não é otário! Nós estamos no Brasil dos desempregados, dos sem carteira assinada.



Então, cobrar três reais que seja nessa “capenguice” já seria muito!



Ninguém aqui vai cair nessa armadilha midiática.



3,2,1... É DEDO NA CARA!



Pingo no I

A prefeitura já até cancelou a folia, mas a foto do evento tá bombando nas redes sociais...



O calendário, com show de vários artistas pros 4 dias de folia, tem pra todos os gostos, do funk ao pagode. E a aglomeração continua... Olha o “bloco dos sem noção” aí, gente!



Eu só me pergunto: se durante toda a pandemia os bailes rolaram e ninguém fez nada, quem vai ter coragem de entrar na favela pra acabar com o tumulto ou fiscalizar durante o Carnaval? Se não tem Carnaval, não tem porque ter feriado, simples assim.



Bora colocar o Pingo no I...



Não importa se é pista ou comunidade, não é momento pra botar o bloco na rua! A Unidos da pandemia ainda não terminou de desfilar, infelizmente.



Tá bonito!

Lembram da luta do Rafael Oliveira para conseguir a cirurgia da irmã, que nós mostramos aqui na segunda-feira?



Pois é, depois que a coluna cobrou, finalmente o plano de saúde liberou o procedimento! Amanhã mesmo, a Ana Paula, que sofre de um câncer muito agressivo na bacia, vai estar no centro cirúrgico depois de 6 meses de espera.



“Se não fosse por vocês, ela ainda estaria esperando. Infelizmente demorou todo esse tempo, mas agora vai! Muito obrigado”, escreveu Rafael para a coluna.



Ufa... O alívio é do lado de lá, mas do lado de cá também!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... O coração fica quentinho demais, e tenho dito.