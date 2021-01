O planejamento para o início da distribuição e aplicação do imunizante da Oxford/Astrazeneca – 10.210 doses – deve ser definido até o fim desta semana Divulgação

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde entrega, nesta quarta-feira (27), as últimas doses da vacina CoronaVac para as unidades de saúde. Ao todo, foram distribuídas 13.149 doses e já foram aplicadas, até as 16h de terça (26), 8.673, sendo 8.301 nos profissionais de saúde, outras 305 em funcionários e idosos de instituições de longa permanência (Ilpis) e 67 em pessoas das residências terapêuticas. Todo o processo de vacinação está sendo controlado através de fichas nominais e inserção no sistema do Ministério da Saúde, chamado de Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), cujos dados também estão sendo reportados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Mesmo com a nova remessa de vacinas, os grupos prioritários permanecem os mesmos e incluem: pessoas com 60 anos ou mais abrigadas em instituições e seus funcionários; pessoas maiores de 18 anos com deficiência abrigadas em instituições e seus funcionários e todos os trabalhadores da saúde. A remessa da segunda dose da vacina CoronaVac está programada para a próxima semana. As doses serão aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a primeira e a segunda dose.

O planejamento para o início da distribuição e aplicação do imunizante da Oxford/Astrazeneca – 10.210 doses – deve ser definido até o fim desta semana. A vacina AstraZeneca foi encaminhada pelo Ministério da Saúde e segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), preconizando o público prioritário da primeira fase. A Secretaria de Saúde de São Gonçalo aguarda a finalização das aplicações da CoronaVac para iniciar a aplicação da AstraZeneca, evitando extravios.