A lista de candidatos classificados será disponibilizada em 03/03 no site da Escola Firjan Sesi; aulas acontecerão de 10/03 a 28/11 Divulgação / Paula Johas

Por Irma Lasmar

Publicado 16/02/2021 11:44

SÃO GONÇALO - Com o objetivo de contribuir para a formação de jovens e ampliar suas possibilidades de acesso às concorridas universidades públicas - conquistadas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - a Firjan Sesi abriu 2.970 oportunidades gratuitas para seu curso pré-Enem em todo o estado do Rio. Na unidade gonçalense são 200 vagas.

Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos e estar matriculados em uma turma do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) em qualquer escola da rede pública ou já terem concluído o Ensino Médio. Só na Região Metropolitana, são mais de mil oportunidades.

Publicidade

As inscrições, que já estão abertas e se encerram no dia 28/02, devem ser feitas exclusivamente pelo site telefone 0800 0231 231. , devem ser feitas exclusivamente pelo site escolafirjansesi.com.br/pre-enem , por onde o candidato envia a documentação completa exigida no edital também publicado na mesma página. Mais informações podem ser obtidas pelo

"A nota no Enem é a porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, mas nosso objetivo vai além disso. Visamos ao desenvolvimento de habilidades específicas para o exame, não somente para o êxito dos alunos nesta prova, mas para ampliação da visão crítica e social necessárias ao exercício pleno da cidadania, que futuramente, podem contribuir para o desenvolvimento da indústria", afirma o gerente de Educação Básica da Firjan Sesi, Giovanni Lima.

Publicidade

Após o período de inscrição, a documentação dos candidatos será analisada para verificação do cumprimento de pré-requisitos para participação. Se classificado, segundo ordem de inscrição, dentro do número de vagas disponíveis para a unidade escolar que se inscreveu, o candidato estará apto a se matricular no curso. A escola fará contato para confirmar o horário das turmas, assinatura do termo de adesão ao curso e formalização da matrícula. A lista de candidatos classificados será disponibilizada em 03/03 no site da Escola Firjan Sesi.

As aulas terão início a partir da abertura das turmas, que devem ter quantidade mínima de 30 alunos e máxima de 50, dentro do período do curso: de 10/03 a 28/11. A carga horária semanal é de 18 horas/aula, sendo 12 horas/aula on-line e ao vivo, e 6 horas/aula em regime de estudo dirigido (aluno estuda sozinho, com atividades direcionadas, deixadas pelo professor). A carga horária total de 648 horas/aula será dividida nas áreas de Linguagens (Português/Produção Textual), Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Ciências Humanas (História e Geografia) e Matemática, buscando oferecer ao candidato, além do conteúdo de cada disciplina, normas, instruções, informações e orientações relativas à prova.